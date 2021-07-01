لعروس صيف 2021.. إليك أجمل تسريحات الشعر الرائجة هذا الموسم

بغداد - ياسين صفوان - التخطيط لحفل الزفاف هو عملية مرهقة للغاية لكن ممتعة في الوقت نفسه، فاليوم الكبير يتطلب إطلالة متكاملة ومميزة تخطف الأنفاس، بدءاً من تسريحة الشعر وصولاً الى المكياج والفستان... فإذا كنت لم تعثري بعد على إحدى تسريحات الشعر التي ترضيك والتي ترغبين فيها، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات شعر حالمة للعروس موضة صيف 2021، لتختاري من بينها ما يناسبك.

تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالمشابك

على رغم أنها تسريحة ناعمة جداً، إلا أن تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالمشابك ستمنحك إطلالة حالمة وجذابة يوم زفافك، كما أنها تسريحة مريحة جداً وأنيقة في آن. اعتمديها مع الفرق الجانبية وبعض الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه، وزينيها بمشابك الشعر الناعمة المفضلة لديك. تسريحة الشعر نصف المرفوع المزينة بالزهور

وإذا كنت تميلين الى تسريحات الشعر نصف المرفوع، والتي تعد من أبرز اتجاهات الشعر في 2021، بإمكانك اعتماد تسريحة الويفي نصف المرفوعة، فهي مثالية لجميع أطوال الشعر. ولإضفاء لمسة مميزة وحالمة على إطلالتك، زيني شعرك ببتلات الورود الناعمة. تسريحة الضفيرة المشبوكة

أما إذا كنت تبحثين عن تسريحة شعر مميزة تناسب شعرك القصير، فبإمكانك اعتماد تسريحة الضفيرة الواحدة المشبوكة بالسلاسل الفضية الرفيعة، فهذه التسريحة الفوضوية والحيوية تناسب العروس التي ترغب في إطلالة عفوية وشبابية. اعتمديها مع الفرق النصفي والخصلات المنسدلة بشكل فوضوي على جانبي الوجه. تسريحة الأمواج الشاطئية مع البوندانا المطبع بالورود

ليس من الضروري دائماً أن تكون إطلالة العروس تقليدية أو كلاسيكية، إذ بإمكانك اعتماد تسريحة الأمواج الشاطئية الفضفاضة المنسدلة، على أن تزينيها بتاج مطبع ببتلات الورود البيضاء أو بألوان تختارينها وفق رغبتك. تسريحة الضفيرة الجانبية