روسيا ترد على "نسيم" الناتو في "البحر الأسود"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الخميس، إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الأسود بالتوازي مع تدريبات قريبة لأوكرانيا وحلف الناتو.

وقال الأسطول الروسي في البحر الأسود، في بيان، نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء، إن أفراد سفينتي إنزال كبيرتين أطلقوا النار على أهداف في البحر والجو.



وجاء التدريب بعد يومين من اختبار روسيا نظم دفاعاتها الجوية في القرم.

وتحت عنوان "نسيم البحر" تجرى تدريبات قريبة تقودها أوكرانيا والولايات المتحدة في أعقاب تصاعد التوتر بين حلف شمال الأطلسي وموسكو.

وتأتي هذه التدريبات بعد أن قالت روسيا الأسبوع الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية ووضعت قنابل في مسار سفينة حربية بريطانية لإخراجها من مياهها الإقليمية قرب القرم.

وقالت لندن إنها لا تعترف برواية موسكو للأحداث التي وقعت قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

ودعت روسيا إلى إلغاء تدريبات "نسيم البحر" قبل انطلاقها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سترد لحماية الأمن الوطني إذا تطلب الأمر.

وستستمر تدريبات "نسيم البحر" أسبوعين وتشمل نحو خمسة آلاف جندي من دول حلف شمال الأطلسي ودول أخرى حليفة ونحو 30 سفينة و40 طائرة، كما تشارك فيها المدمرة الأمريكية روس وسلاح مشاة البحرية الأمريكية.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها اليوم الخميس إن موسكو تتعقب فرقاطة إيطالية في البحر الأسود.