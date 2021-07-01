شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تحذر من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مجددا في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع.



وأعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بكوفيد-19 ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، محذّراً من خطر حصول موجة وبائية جديدة.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه أثناء مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "ستكون هناك موجة جديد في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين".