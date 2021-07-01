عيادات طبية بموسكو تبدأ في تقديم جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لمرض فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تبدأ عيادات طبية في العاصمة الروسية موسكو، الخميس، في تقديم جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لمرض فيروس كورونا "كوفيد-19".



وذلك في إطار جهود حثيثة يبذلها المسؤولون الروس لاحتواء ارتفاع في الإصابات يرجعونه إلى سلالة دلتا شديدة العدوى.

ونقلت وكالات الأنباء عن وزارة الصحة قولها إن التطعيم بالجرعة التنشيطية يبدأ في الأول من يوليو/ تموز مما يجعل روسيا من أوائل الدول على مستوى العالم التي تبدأ حملة لتطعيم من سبق حقنهم باللقاح بجرعة تنشيطية.

وقال سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، إن إعادة التطعيم متاح بأي من اللقاحات الروسية الأربعة لكن لقاح (سبوتنيك في) الرئيسي ولقاح سبوتنيك لايت المؤلف من مكون واحد سيتوافران في ثماني عيادات بالمدينة.

وذكرت وكالات الأنباء أن وزارة الصحة أصدرت، الأربعاء، لوائح جديدة توصي رسميا بإعادة التطعيم.