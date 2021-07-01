شكرا لقرائتكم خبر عن لجان التنسيقية النوعية ترصد أبرز إنجازات مصر فى ملف السياسة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مصر على مدار السبع سنوات الماضية نجاحات ضخمة على الصعيد الخارجي جعلها تستعيد مكانتها إقليميا وعالميا، ورصدت لجنة العلاقات الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أبرز انجازات الدولة المصرية في ملف السياسة الخارجية خلال تلك الفترة و التى جاءت كالاتى :

أولا: التحركات الدبلوماسية للقيادة السياسية تجاوزت الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يونيو 2021 ما يربو على 120 زيارة رسمية لـ40 دولة من آسيا وحتى أمريكا الشمالية، ومن أوروبا وحتى العمق الإفريقي، لتحقيق شراكات سياسية وعسكرية وثقافية.

ثانيا : الاتفاقيات الدولية الاستراتيجية -استطاعت مصر تنفيذ اتفاقيات ترسيم الحدود مع دول الجوار البحري، مما يمكنها من الاستفادة لقصوى من مواردها الطبيعية الكامنة دون الخوض في نزاعات إقليمية فوقعت الآتي:

1-اتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع اليونان لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين وتم توقيعها في 6 أغسطس 2021، ودخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر 2020.

2-اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في 8 أبريل 2016، والتي دخلت حيز النفاذ في 2 يوليو 2017.

ثالثا :اتفاقيات الشراكات الاستراتيجية والتسليح والتي اتجهت من خلالها مصر لتوسيع مصادر شراء السلاح بعيدا عن المشروطية السياسية التي كانت تمارسها بعض الدول في العهود السابقة.

رابعا: مصر وعام من رئاسة الاتحاد الإفريقي إنجازات ثنائية وجماعية: حققت مصر في سبع سنوات حزمة من الإنجازات الوطنية على مستوى القارة الإفريقية وهو ما تكلل بالآتي:

-حصولها على رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019.

-أعلنت إدارة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 2017 عن تبوء مصر المرتبة الثالثة عالميا ضمن تصنيف الدول الكبرى المساهمة بقوات شرطية لحفظ السلام. -اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 13 سبتمبر 2018، قرارا مصريا بعنوان " الاستغلال والانتهاك الجنسي يهدف إلى تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات حفظ السلام . -نتج عن الجهود المصرية في أفريقيا استلام بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد مهمة تحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطي" مينوسكا" حيث تشكلت عام 2014 وتعتبر هي البعثة رقم 13 لحفظ السلام التي تنتشر في افريقيا منذ 1998.

-تم الإعلان عن انطلاق اتفاقية التجارة الحرة 7 يوليو 2019، بهدف تحسين القدرة التنافسية لاقتصاديات الدول الأفريقية وجذب الاستثمارات داخل القارة. -انطلق مؤتمر شرم الشيخ 2018 بحضور الرئيس عبد الافتاح السيسي ورؤساء 15 دولة أفريقية.

خامسا : مصر والرشادة الإقليمية- فلسطين وسوريا وليبيا والسودان: لعبت مصر دور تاريخي في القضية الفلسطينية " التهدئة وإعادة الإعمار" حيث أعلن الرئيس السيسي مبادرة مصرية خالصة لإعادة إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار في سابقة لم تحدث على مدار عمر القضية الفلسطينية الممتدة لأكثر من سبعين عاما، كما نجحت مصر كوسيط لوقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى جانب ذلك أعلنت مصر وقوفها مع وحدة سوريا، ودعمها للدولة الليبية في استعادة مكانتها ومحاربتها للإرهاب، ومدت جسور التواصل من جديد مع السودان الشقيقة.