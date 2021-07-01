أبوظبي التجاري - مصر يُطلق أول أكاديمية لتدريب حديثي التخرج على وظائف البنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أطلق بنك أبوظبي التجاري - مصر، مبادرته "أكاديمية أبوظبي التجاري - مصر"، "ADCB Academy"، وهي الأكاديمية الأولى من نوعها التي يطلقها البنك لتدريب حديثي التخرج لإعدادهم لوظائف مستقبلية في البنك.

أشار البنك في بيان اليوم الخميس، إلى أن الأكاديمية تؤدي إلى تحقيق الفهم المطلوب لطبيعة العمل المصرفي بشكل عام والدراية الكاملة لبيئة العمل في بنك أبوظبي التجاري - مصر بشكل خاص ويأتي ذلك إيمانًا من بنك أبوظبي التجاري - مصر بأهمية رأس المال البشري الذي يعد أهم أصول القطاع المصرفي.

وقال إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، إن "ADCB Academy" توفر في البرنامج التدريبي - الذي تم إعداده بالتعاون مع جهات متخصصة وبناءًا على محاور علمية أعدت وفقًا لأحدث المعايير العالمية - كافة الآليات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى لحديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي.

وأضاف أن البرنامج بدأ أول يناير 2021، و لمدة 6 أشهر من التدريب المكثف بالتعاون مع العديد من الجهات يأتي على رأسها المعهد المصرفي المصريK كما تضمن البرنامج تدريب عملي إدارات البنك المختلفة لمعرفة طبيعة عملها، و لإعداد المتدربين على بدء العمل بالبنك.

و قد شارك في البرنامج 40 متدرب حديثي التخرج من الجامعات المصرية و كبرى الجامعات الدولية، و الذين خضعوا لاختبارات عديدة وكذلك إجتياز المقابلات الشخصية لضمان اختيار أفضل العناصر.

واحتفل بنك أبوظبي التجاري - مصر، بتخريج أول دفعة من أكاديميته، "ADCB Academy"، يوم 28 يونيو الجاري