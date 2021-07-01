500 مليون دولار من التمويل الدولية للشركات الخاصة الطبية بمصر في عام ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال وليد اللبدي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة ضخت 500 مليون دولار خلال عام ونصف من بدء ظهور فيروس كورونا بهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية لشركات القطاع الخاص في مصر.

وأشار اللبدي، على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع مصر القابضة للتأمين أمس، إلى أن هذه التمويلات ذهبت إلى بعض الشركات العاملة في قطاع الرعاية الطبية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع المستشفى السعودي الألماني بما يدعم نشر خدماته لمواجهة تبعات فيروس كورونا.

وأكد وليد اللبدي أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم حزمة من الخدمات المتكاملة تشمل تمويلات مباشرة أو تقديم مشورات واستشارات مالية وفنية، أو تدريبات لتأهيل السيدات أو الشباب لسوق العمل.

وكانت مؤسسة التمويل الدولية أعلنت العام الماضي عن تقديمها قرض يصل إلى 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي (CIB)، لتعزيز مساندته لعملائه من الشركات التي تعطلت تدفقاتها النقدية بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورصدت مؤسسة التمويل الدولي استثمارات على صورة قروض بقيمة 5.6 مليارات دولار من أجل تنمية القطاع الخاص في الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء في السنة المالية 2020 لمساندة منشآت الأعمال في المنطقتين على بدء أنشطتها وتطويرها، وتهيئة الوظائف ومكافحة آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) العالمية.