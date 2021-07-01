بالأسماء.. 15 مرشحًا يتنافسون لرئاسة جامعة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

أعلنت اللجنة المكلفة بتلقي أوراق المتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة أسوان، القائمة المبدئية للمرشحين والتي ضمت 15 أستاذًا من أعضاء هيئة التدريس.

الجدير بالذكر أن رئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب والذي بلغ السن القانونية للمعاش فى ديسمبر الماضي، تقدم باستقالته في شهر مارس الماضي قبل استكمال مدته القانونية حتى شهر يوليو الجاري، وجرى تكليف الدكتور أيمن عثمان قائمًا بعمل رئيس جامعة أسوان لحين تعيين رئيسًا جديدًا للجامعة.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي..