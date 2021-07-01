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لعدم ارتداء الكمامات.. الداخلية تُحصل 12 ألف غرامة فورية خلال يوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 12648 شخص، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12588 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 60 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 909 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 269 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1810 أرجيلة.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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