80 ألف مواطن حصلوا على لقاح كورونا بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالي الحاصلين على لقاح كورونا بالمحافظة، بلغ 80704 مواطنين في 9 مراكز مخصصة لتلقي التطعيم موزعين على مستوى المحافظة، فيما حصل 13386 على الجرعة الثانية في نفس المراكز.

وبحسب بيان المديرية، فإن الحاصلين على الجرعة الأولى في مستشفى كفر شكر المركزي بلغ 14330 جرعة أولى، وجرعة ثانية 3002، وفي مركز طب الأسرة بسنديون 12754 جرعة أولى، و 2429 جرعة ثانية، وفي مركز طبي حجازي بشبرا الخيمة 12855 جرعة أولى و2852 جرعة ثانية، وفي مستشفى رمد بنها 11923 جرعة أولى و846 جرعة ثانية، وفي الوحدة الصحة بالأحراز مركز شبين القناطر 7733 جرعة أولى، و1128 جرعة ثانية، وفي مركز سندبيس بالقناطر 5953 جرعة أولى و1272 جرعة ثانية، وفي وحدة مشتهر بطوخ 6975 جرعة أولى و745 جرعة ثانية، وفي الحي الثاني العبور 4959 جرعة أولى و621 جرعة ثانية، وببنك الدم بأسنيت 3222 جرعة أولى و491 جرعة ثانية.

في السياق ذاته أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية زيادة عدد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا إلى 11 مركزًا بدلًا من 9 بمدن ومراكز المحافظة بعد تجهيز مركز تلقي اللقاح بالمركز الطبي العام بالقناطر الخيرية، ومركز بمستشفى شبين القناطر المركزي.