17 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاذ عجوز من أسفل عقار الإسكندرية المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:



واصلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، صباح اليوم الخميس، أعمال رفع أنقاض عقار "الدخيلة الجبل" المنهار بحي العجمي بحثًا عن مفقودين، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفقًا لمصدر أمني، نجحت قوات الحماية المدنية في استخراج سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض تدعى نادية أحمد موسى 60 عامًا، وذلك بعد نحو 17 ساعة من انهيار العقار.

وأضاف المصدر، أنه جرى انتشال جثة جديدة لرجل، اليوم، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا العقار المنكوب إلى 3 قتلى "رجلين وسيدة" وإصابة 5 آخرين.

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات حي العجمي بانهيار عقار مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة الجبل، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار المنهار مساحته حوالي ١٠٠ متر مربع تقريبًا، مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، بكل طابق شقتين، مأهول بالسكان، تقطنه 7 أسر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.