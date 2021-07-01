إصابات كورونا تلامس 183 مليونا حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 12:09 مساءً - تتفاقم أزمة جائحة كورونا، بعد تفشي سلالات متحورة أكثر خطورة خاصة سلالة “دلتا” التي تم اكتشافها في الهند.

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 963 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 182 مليوناً، وأكثر من 989 ألف إصابة، تعافى منها 167 مليوناً وما يزيد على 574 ألف مريض.

وتواصل جائحة “كورونا” تفشيها في 220 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 390 ألف و798 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,500 وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم كانت على التوالي: البرازيل التي عادت لتسجل أعداد وفيات يومية تعتبر مرتفعة (2,127 وفاة)، والهند (991 وفاة)، وروسيا (669 وفاة)، والأرجنتين (636 وفاة)، وكولومبيا (610 وفيات).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: الهند (48,878 إصابة)، والبرازيل (45,859 إصابة)، وكولومبيا (27,908 إصابات)، وبريطانيا التي عادت الى القائمة مسجلة (26,068 إصابة)، والأرجنتين (22,673 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الأعلى حصيلة وفيات وإصابات كل 24 ساعة، ما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأوضحت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أميركا (620,249 وفاة)، والبرازيل (518,246 وفاة)، والهند (399,475 وفاة)، والمكسيك (233,047 وفاة)، وبيرو (192,331 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،540,845 إصابة)، والهند (30,411,634 إصابة)، والبرازيل (18,559,164 إصابة)، وفرنسا (5,775,301 إصابة)، وروسيا (5,514,599 إصابة).