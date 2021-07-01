شكرا لقرائتكم خبر عن مع 12 دولة.. الكويت تستأنف رحلات الطيران المباشرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

تستأنف الكويت، الخميس، الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة تم حظرها الفترة السابقة لأسباب صحية وتجارية بسبب تداعيات كورونا حول العالم.



وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فإن هذا القرار يأتي عقب إعلان مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين الماضي، السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى كل من بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وإيطاليا والنمسا وفرنسا وقيرغيزستان والبوسنة والهرسك وألمانيا واليونان وسويسرا.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني الكويتية سعد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الخميس، إن قرارات تعليق واستئناف الرحلات الجوية المباشرة لبعض الدول تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية وأخرى تجارية ترجع إلى شركات الطيران نظرا إلى الوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بشأن الدول عالية الخطورة.

وأضاف العتيبي أن السعة التشغيلية للرحلات القادمة في مطار الكويت الدولي الآن تصل إلى 3500 راكب تقريبا بشكل يومي.

ومنتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، أعلن مجلس الوزراء الكويتي السماح لغير الكويتيين بالقدوم إلى البلاد بداية من مطلع أغسطس/آب المقبل، ولكن بشروط.

واشترط مجلس الوزراء الكويتي على الوافدين الأجانب الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة لدى الكويت من شركات "فايزر - استرازينكا – موديرنا" أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة "جونسون أند جونسون".

وحدد موعد السماح بدخول البلاد للأجانب بداية من الأحد 1 أغسطس/آب 2021 شريطة إجراء فحصي"pcr" قبل الوصول بـ72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا، والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن الحكومة الكويتية قررت، عدم السماح بسفر المواطنين للخارج قبل تلقي جرعتي اللقاح، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول المطاعم والصالونات والمجمعات الكبرى لغير الملقحين.

وبالإضافة إلى ذلك، كلف مجلس الوزراء الكويتي ديوان الخدمة المدنية بدراسة تقسيم العمل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين إلى دوامين (صباحي ومسائي).

وكانت الكويت منعت دخول الوافدين إلى البلاد منذ فبراير/شباط الماضي بسبب كورونا .

عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت ويستثنى من ذلك الفئات التالية:

- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

- المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة ألسباب صحية.

- الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة.

- السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت.

وأضاف أنه يمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص "pcr " تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.

وأكد على السماح للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول إلى الأماكن التالية: (صالات المطاعم والمقاهي، يسمح لغير المحصنين فقط استلام الطلبات، الأندية الصحية، الصالونات، المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها عن 6 آلاف متر مربع.

وأشار البيان إلى إمكانية استخدام إحدى التطبيقين "هويتي" أو "مناعةImmune " وذلك لإثبات التحصين لمتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتعافين من الإصابة بالفيروس وفق شروط وزارة الصحة.

وأكد على التعميم على الجهات الحكومية كافة التي تقدم خدمات للمراجعين بالالتزام باستقبال المراجعين من خلال منصة "متى" المركزية لمواعيد المراجعين وذلك لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية، لا سيّما التباعد الجسدي.