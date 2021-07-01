عبد المجيد تبون يعلن: تحديات اقتصادية واجتماعية بانتظارنا

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، أن تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية بانتظار الحكومة الجديدة.



وطلب تبون من الوزير الأول المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، أيمن بن عبد الرحمن مواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، معربا عن أمله في أن تكون الحكومة جاهزة مع بداية الأسبوع المقبل بدعوى أن الفراغ "ليس جيدا".

من جهته، أبرز أيمن بن عبد الرحمن، في تصريح مقتضب أن تعيينه كوزير أول سيزيده عزما وتفانيا من أجل خدمة الوطن المفدى، والعمل بكل جهد من أجل التنفيذ الفعال للبرنامج النهضوي لرئيس الجمهورية الذي سيسمح للجزائر بتحقيق انطلاقتها الاقتصادية المنشودة.

وتعاني الجزائر من ضغوطات اقتصادية ومالية ناجمة عن هبوط أسعار النفط الخام، إلى جانب التبعات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وسجلت موازنة الجزائر العامة لسنة 2021 عجزا تاريخيا بلغ نحو 22 مليار دولار، ساهمت فيه أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في السوق الدولية، التي تمثل مورد البلاد الرئيس من النقد الأجنبي.

ووفق بيانات سابقة لوزارة الإحصاء والاستشراف الجزائرية، فإن نسبة البطالة فاقت 13% في العام 2020، وبلغت 23 بالمائة عند خريجي الجامعات، و27 بالمائة وسط الشباب العاطلين

والشهر الماضي، عكست توقعات صندوق النقد الدولي وبياناته صورة قاتمة للاقتصاد الجزائري، نظرا إلى أن البلد في حاجة إلى سعر عال لبرميل النفط من أجل تعديل التوازنات المالية للدولة.

وتوقّع الصندوق أن يبلغ إجمالي الدين العام مقابل الناتج المحلي الخام في الجزائر خلال العام الجاري أكثر من 63%، مقابل أكثر من 53% خلال العام الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير المالية بالحكومة المستقيلة أيمن بن عبد الرحمن بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويتضح من السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الجزائري الجديد، أن المهام المقبلة للحكومة الجديدة ستكون مثقلة بالتحديات والرهانات الاقتصادية، بالإضافة إلى كونه شخصية مستقلة ليس لها أي انتماء سياسي، وهو ما كان يبحث عنه الرئيس الجزائري لتشكيل حكومته الثانية بحسب تصريحات سابقة لخبراء جزائريين لـ"العين الإخبارية".

ومن أكثر المناصب التي استمر فيها رئيس الوزراء الجزائري الجديد أيمن بن عبد الرحمن لوقت طويل، هو بنك الجزائر، حيث تقلد عدة مناصب فيه في العقد الأخير.

وبعد سقوط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كلفه الرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بمنصب مدير لبنك الجزائر المركزي.

وحاز "بن عبد الرحمن" على ثقة الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون عندما كلفه بوزارة المالية في التعديل المحدود على حكومته في يوينو/حزيران 2020، وبقي في منصبه إلى غاية استقالة حكومة عبد العزيز جراد الأسبوع الماضي.