بعد انتشار سلالات كورونا الجديدة... شركة موديرنا تحذّر

30 يونيو , 2021

تعهد رئيس شركة موديرنا الأميركية للأدوية بمواصلة اختبار فعالية لقاح كورونا الذي طورته الشركة في الوقاية من السلالات المختلفة للفيروس، ونصح بعدم التخلي عن الحذر نظراً لظهور التحورات.

وقال نوبار أفيان في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج إن السلالات الجديدة تنبع من "عملية طبيعية لكنها مثيرة للقلق ... نحن لا نعرف حقا إلى أين ستذهب هذه السلالات المتحورة ".

وكانت شركة موديرنا قد اعلنت أمس الثلاثاء أن لقاحها أنتج أجساما مضادة واقية ضد سلالة دلتا، التي تسبب القلق في الولايات المتحدة والعديد من أنحاء العالم. وعلى اثر ذلك قفز سهم الشركة إلى مستوى قياسي.

وذكر أفيان أن أحد الدروس المهمة المستفادة من العام ونصف العام الماضيين هو ضمان عدم انزلاق العالم مرة أخرى إلى أسلوب رد الفعل.

وقال "لقد اكتسبنا ميزة على هذا الفيروس - وهو نوع من إطلاق النار على جهازنا المناعي باستمرار - من خلال الخطوات الاستباقية، واتخاذ نهج وقائي ... لا يمكننا الوصول إلى نقطة ننتظر فيها نوعا آخر من السلالات لإحداث ضرر حقيقي ثم نبدأ في التساؤل ماذا نفعل الآن؟".