عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية خلال اليوم الاول من تموز

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على (6) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، ومصادرة أسلحة غير مرخصة (7) مسدس و(4) بنادق مختلفة الأنواع و(366) اطلاقة عتاد مختلفة الاحجام، و(17) حبة مخدرة و(6) غم من مادة الكرستال المخدرة، في مختلف قواطع المسؤولية في جانبي الكرخ والرصافة".وأضافت، أن "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من متابعة تاجر مخدرات والقاء القبض عليه وضبط بحوزته (500) حبة من نوع كبتاكون و(1000) غرام من مادة الحشيشة المخدرة و(200) غم كرستال".

واشارت القيادة الى، ان "قوة من فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من القاء القبض على (5) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة وتعاطي مواد مخدرة".

ولفتت الى، ان "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال (5) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، في حين تم اعتقال (9) متهمين يحملون الجنسية الأجنبية لمخالفتهم شروط وتعليمات مديرية الإقامة، فيما تمكنت قوة من اللواء الـ(15) شرطة اتحادية من اعتقال متهمين اثنين بالاتجار بالبشر في منطقة الكرادة".



وتابعت القيادة، أن "مفارز مديرية شرطة نجدة بغداد ألقت القبض على (4) متهمين وفق المادة (28/ مخدرات) في قاطعي الكرخ والرصافة، في حين اعتقلت شرطة بغداد ثلاثة متهمين اثنين منهم بالدكة العشائرية والثالث وفق مادة النصب والاحتيال".

واشارت الى، انه "تم إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

