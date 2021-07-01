إيران تغلق حدودها مع باكستان.. والسبب؟

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن إغلاق المعابر الحدودية مع باكستان حتى إشعار آخر.

وصرح نائب محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الأمنية والشرطية، محمد هادي مرعشي، بإغلاق ثلاثة معابر حدودية برية بين الدولتين ضمن الإجراءات الرامية إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا وفقا لوكالة ارنا

وتابع أنه سيتم أيضا تعليق الزيارات البرية لرعاية البلدين أحدهما للآخر حتى إشعار آخر، لافتا إلى أن عملية الصادرات والواردات بين البلدين جارية بانسيابية، لكن يتعين على السائقين الخضوع لفحص كورونا قبل دخولهم الأراضي الإيرانية.