المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية يتحدث حول سد النهضة.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن هناك تحركات خارجية (لم يوضحها) لعرقلة الملء الثاني لسد النهضة.



وأضاف مفتي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "الحكومة الإثيوبية قررت صب كل الجهود نحو تأمين سد النهضة وسد الثغرات الأخرى"، وفقا للعين.

ونوه إلى أن "خروج الجيش الإثيوبي كان أحد هذه الخطوات للتصدي للمهددات الخارجية التي تستهدف سد النهضة".