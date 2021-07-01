قرار سعودي عن اصطحاب الأطفال والمرافقين خلال الحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

شددت السعودية على جميع شركات ومؤسسات الحجاج تفعيل التواصل مع الحجاج والتأكيد عليهم بعدم اصطحاب الأطفال أو أي مرافقين غير مصرح لهم



وذكرت وزارة الحج والعمرة في المملكة أنه على كل منشأة حج التقيد التام بعدم نقل أو تمكين أي مرافقين أو حجاج مخالفين من الالتحاق بالمخيمات أو وسائط النقل التي تقع تحت إشرافها.

وبيّنت الوزارة أنها ستقوم بالتأكيد على جميع الحجاج برسائل نصية ترسل على هواتفهم المربوطة بالحجوزات المسجلة عبر المسار الإلكتروني.

كما دعت الوزارة السعودية الشركات إلى ضرورة المسارعة في حصر أسماء العاملين بالمخيمات وجميع مواقع الخدمة، والرفع بها للوزارة من خلال الخدمة المخصصة لدى مزودي خدمة الربط الإلكتروني قبل يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري.

وأشارت إلى أن الموعد المحدد نهائي ولن يتم تمديده، وذلك لضرورة استكمال ما يلزم تجاه العاملين من إجراءات التحقق من توفر الاشتراطات المنصوص عليها قبل تمكينهم من مخالطة الحجاج، وضرورة إصدار البطاقات الذكية للعاملين.