غباش: اعتراف أممي بدور البرلمانات في تحقيق تطلعات الشعوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قال صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي،رئيس الاتحاد البرلماني العربي إن اليوم الدولي للعمل البرلماني هو اعتراف أممي بالدور المحوري والفاعل الذي تؤديه البرلمانات.



ولفت "غباش"، إلى مسؤولية البرلمانيين في تمثيل الشعوب، وتحقيق تطلعاتهم من أجل إقامة مجتمعات عالمية مستقرة آمنة متطورة، وخالية من النزاعات والانقسامات المهددة لمستقبل التطور الإنساني.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الحوارية الافتراضية التي نظمها مجلس النواب البحريني بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف 30 يونيو/ حزيران من كل عام.

وأشار إلى أن المشاركة في هذا الحفل هو تأكيد للنموذج المتميز للعلاقات الإماراتية البحرينية على مختلف الأصعدة.

وأكد تطابق الرؤية المشتركة للإمارات والبحرين بشأن التعايش، والانفتاح الحضاري على ثقافات الآخرين دون التخلي عن القيم والثوابت الوطنية.

وأضاف أن علاقات البلدين "إذا كان لها عميق الجذور في تاريخها الطويل الممتد فإنها في حاضرها ومستقبلها تعكس الروابط الوثيقة للمصير المشترك، والمصالح المتطابقة في كل الميادين السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية".

وتابع: "ولعل حرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين على تعزيز وتوثيق أطر هذه العلاقات في مختلف مجالاتها إنما هو تجسيد للروابط الأخوية والاجتماعية الراسخة بين بلدينا".

ولفت إلى أهمية تعزيز أسس العمل البرلماني العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية خاصة في ظل وجود الأزمات التي تهدد بعض الأقطار العربية.

وأوضح أن الاستجابة الإماراتية البحرينية لتداعيات أزمة كورونا تشكل مثالا حيا، وتأكيدا قويا على التعاون الفاعل والمثمر بين الأشقاء.

وقال غباش: "ستظل دائما علاقات بلدينا قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا علاقات استثنائية في روابطها وتلاحمها، ومستقبلها الزاخر بالفرص والآفاق الواعدة".