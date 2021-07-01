شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو ثورة فريدة بين الثورات الكبرى.. أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسات العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وعلى مدار 3 أيام انعقاد و12 ساعة عمل على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون الصكوك السيادية، وإنشاء صندوق الوقف الخيرى، وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية "لمساعدة القطاع الطبي في حالات الأوبئة والكوارث والأزمات" فى ظل تداعيات جائحة كورونا.

وخلال الجلسات العامة، هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس الجمهورية والشعب المصرى بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيه، مؤكدا: الرئيس السيسي حمى مصر من الفتن وحافظ على تماسك نسيجها، موجهاً التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين حموا الوطن وترابه المقدس.

وفيما يلى نستعرض أبرو تصريحات رئيس المجلس :

1. ثورة الـ30 من يونيه ثورة عظيمة وفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بسلميتها ومشاركة شعب مصر الأبي صاحب الثورة ومفجرها.

2. ثورة الـ 30 من يونيه هي ذكرى استعادة مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها، فخرج الملايين من أبناء الشعب للتصدي لجنوح رئيس وجماعته أرادوا الهيمنة على مفاصل الدولة بإعلان غير دستوري.

3. الرئيس السيسي لبى نداء الشعب لحماية مصر من الفتن والحفاظ على تماسك نسيجها الوطني..والـ (7) سنوات المنقضية في ظل قيادته الحكيمة حفلت بإنجازات عظيمة تليق بمكانة وتاريخ مصر.

4. تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة والشرطة المصرية، هؤلاء الأبطال الذين آمنوا بأن الولاء للوطن أغلى من الحياة، وأقسموا أن يفتدوه بأرواحهم، وعيونهم ساهرة حفظاً للوطن وترابه المقدس.