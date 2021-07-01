ندوة توعوية احتفالًا بذكرى 30 يونيو في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ندوة توعوية سياحية بشرم الشيخ، بعنوان "المقومات السياحية والأثرية بجنوب سيناء ودور وزارة السياحة والآثار في دمج السياحة الشاطئية والثقافية، واستقطاب السائحين" احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو.

واستعرضت الهيئة أهم المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها محافظة جنوب سيناء، ودور وزارة السياحة والآثار في مساندة القطاع، وجهود الهيئة في وضع استراتيجية تسويقية حديثة مواكبة لمجريات التطور التكنولوجي.

وقال إسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة، إنه جرى الاستعانة بأفلام ترويجية منذ بداية جائحة كورونا عن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق والمناطق السياحية والأثرية، مثل فيلم رحلة سائح، وفيلم ترويجي جرى بثه للدول العربية، خاصة دول التعاون الخليجي والذي سجل نسبة مشاهدة عالية.

وأشار إلى أنه كان لهذه الأفلام دور كبير لوضع شرم الشيخ مرةً أخرى على قائمة الوجهات السياحية المقصودة للسائح العربي، خاصة أن خطوط الطيران السعودية، التي أعلنت استئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ منذ شهر مايو الماضي، وشركة فلاي دبي من الإمارات العربية المتحدة، ولبنان والبحرين والأردن.