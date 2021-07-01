حملت سفاحًا.. ضبط متهم بالاعتداء جنسيًا على ابنة شقيقه في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تجرد سائق تروسيكل من إنسانيته، واعتدى جنسيًا على ابنة شقيقه القاصر، حتى حملت منه، وجرى نقل الطفلة إلى مستشفى المنصورة الجامعي بعد وفاة الجنين.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بورود إشارة من إدارة تأمين المستشفيات الجامعية، بوصول" سماح.م.م.ا"، 16عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي مصابة بنزيف، نتيجة وجود حمل، واتهام والدتها "العم" بمواقعة الطفلة جنسيًا.

انتقل الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز نبروه إلى المستشفى، وبالفحص تبين أن الطفلة تعاني من حمل عنقودي خارج الرحم، ووفاة الجنين.

بسؤال والدتها اتهمت "م.أ"، 32 عامًا سائق، بمواقعة ابنتها جنسيًا حتى حملت منه سفاحًا.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشوب علاقة مع ابنة شقيقه ومواقعتها جنسيًا عدة مرات.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.