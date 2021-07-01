وفاة مهندس حربي أميركا في أفغانستان والعراق

ابوظبي - سيف اليزيد - توفي وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد، الذي قاد حربي بلاده في أفغانستان والعراق خلال رئاسة جورج دبليو بوش، عن 88 عاما في ولاية نيو مكسيكو، حسبما أعلنت عائلته الأربعاء.

وتوفي رامسفيلد قبل أيام من عيد ميلاده الـ 89، وأيام قليلة فقط على استقبال الرئيس الأميركي، جو بايدن لنظيره الأفغاني، أشرف غني، وسط بدء انسحاب أميركي من أفغانستان، التي ارتبط اسمه بالحرب فيها، فمن هو دونالد رامسفيلد؟

ولد رامسفيلد في شيكاغو عام 1932، وتخرج من جامعة برينستون، وخدم في الجيش الأميركي من 1954 إلى 1957.

في عام 1960، فاز بولايته الأولى كعضو جمهوري في الكونغرس عن ولاية إلينوي. استقال في عام 1969 وتولى منصبا في إدارة الرئيس الأسبق ريشتارد نيكسون، وفقا لسيرته الذاتية في الكونغرس، وفق ما نقلت صحيفة "يو إس توداي" الأميركية.

توفي وزير الدفاع الأميركي الأسبق، دونالد رامسفيلد، الذي قاد حربي بلاده في أفغانستان والعراق خلال رئاسة جورج دبليو بوش، عن 88 عاما في ولاية نيو مكسيكو، حسبما أعلنت عائلته الأربعاء.

وقالت العائلة في بيان إن "التاريخ قد يذكره لإنجازاته الاستثنائية خلال ستة عقود من الخدمة العامة، لكن للذين عرفوه بشكل أفضل ... سنتذكر حبه الراسخ لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه، والنزاهة التي اتسمت بها حياته المكرسة للوطن".

وارتبط اسم رامسفيلد بالحرب على العراق في 2003، وخلالها كان يتردد على وسائل الإعلام الأميركية التي كانت تحبذ مؤتمراته الصحافية.

وعند توليه وزارة الدفاع، اصطدم بأحد الأهداف التي حددت له عند توليه مهامه وهو خفض ميزانية الدفاع.

وقد تعرض رامسفيلد لانتقادات بعد التجاوزات التي ارتكبها جنود أميركيون في سجن أبو غريب في العراق واستقال في العام 2006.