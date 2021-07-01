بالفيديو: اصابات بانفجار مستودع ألعاب نارية في لوس أنجلوس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 26 دقيقة

أصيب ما لا يقل عن 16 شخصاً في انفجار هائل في أعقاب محاولات إدارة الشرطة تفجير مخبأ لألعاب نارية غير قانونية في جنوب المدينة.

وبحسب ما تداول هناك 9 جرحى من عناصر الشرطة وضابط واحد وستة من المدنيين، بينهم 3 إصابات خطيرة.

ألحق الانفجار أضرارا بالسيارات والمباني المحيطة وتناثر الحطام في الشوارع.

كتبت شرطة لوس أنجلوس في تغريدة على “تويتر”: “ضباط فرقة المتفجرات لدينا في طريقهم لضبط أكثر من 5000 رطل من الألعاب النارية غير القانونية في منطقة شارع 27 وسان بيدرو”، مشيرة إلى أن “بعض الألعاب النارية تم تخزينها في مقطورة فرقة القنابل كإجراء احترازي. سبب الانفجار غير معروف في الوقت الحالي”، وذلك بحسب abc news