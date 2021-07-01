تعيين غلام حسين محسن إيجئي رئيساً للسلطة القضائية خلفاً لرئيسي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 1 - يوليو - 2021 10:38 صباحًا

عين المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، اليوم الخميس، غلام حسين محسن إيجئي، رئيسا للسلطة القضائية خلفا لابراهيم رئيسي الذي انتخب رئيسا للبلاد في حزيران الماضي.

وكان إيجئي يشغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية، فيما شغل سابقا منصب المتحدث باسمها.

كما عمل ‏‎إيجئي مدعيا عاما لإيران ما بين العامين 2009 و2013، وقبلها عمل وزيرا للاستخبارت في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى (2005-2009)، وعمل كذلك رئيسا لمحكمة رجال الدين الخاصة، وهو حاليا عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.