150 مليون دولار منحة من البنك الدولي لدعم الخدمات باليمن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

ضمن الجهود الدولية المبذولة لدعم اليمن الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية بالشرق الأوسط، أعلن البنك الدولي الأربعاء أنه وافق على تقديم 150 مليون دولار منحة لليمن لزيادة إمكانية حصول مواطني البلد الفقير الغارق في الحرب على الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي.

وقال البنك في بيان إن اليمن “البلد الأشد فقرا في قائمة البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عام 2015 بسبب الصراع المتأجج فيه”.

وأضاف أنه “بحلول نهاية عام 2020، بلغ عدد الوفيات في اليمن 233 ألف شخص، مات نصفهم بسبب نقص الغذاء، أو عدم الحصول على الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الافتقار للبنية التحتية الأساسية المطلوبة لتقديم هذه الخدمات”.

وحذر البيان من أن ما يقرب من “20 مليون يمني، من بين إجمالي عدد السكان البالغ نحو 29 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وخطر سوء التغذية، إذ لا يستطيع ثلثاهم توفير ما يكفي من الطعام والشراب والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي”.

وأشار البنك الدولي إلى أن النزاع الدائر في اليمن “دفع نحو 4 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم”.

ولفتت المؤسسة المالية الدولية في بيانها إلى أن هذه الأزمات أدت إلى “تفشي الأمراض السارية، ومن بينها الدفتيريا وحمى الضنك، في جميع أنحاء البلاد. ومع ظهور فيروس كورونا، يواجه اليمن تحديا من نوع آخر”.

وخلف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة. وتسبب كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وترك بلدا بأسره على شفا المجاعة.