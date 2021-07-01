شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا : 182.2 مليون إصابة و 3.06 مليارات جرعة عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 2ر182 مليونا حتى صباح اليوم الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 06ر3 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 182 مليونا

و 205 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 947 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 59 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.