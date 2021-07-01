شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. إصابات كورونا تعاود الارتفاع إلى أكثر من ألف إصابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم الخميس تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24

ساعة الماضية

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ونقلت قناة جيو الباكستانية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1037 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعد المرة الأول منذ 25 حزيران/يونيو

الماضي تتجاوز فيها حصيلة الاصابات ألف حالة إصابة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 958 ألفا و 408 حالات. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات

الوفاة 22 ألفا و 321 حالة.