تعرف على مجموعة العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

أقيمت اليوم الخميس قرعة الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، في العاصمة الماليزية كوالامبور.

وفيما يلي نتائج القرعة

المجموعة A : – ايران – كوريا الجنوبية – الامارات – العراق – سوريا – لبنان

المجموعة B : – اليابان – استراليا – السعودية – الصين – عمان – فيتنام

ويتأهل لنهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

وتقرر أن تقام مباريات الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 عبر 10 جولات، أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.