الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة الانواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة غداً.

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً حاراً جداً والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (6-8) كم"، مبينة ان "طقس يوم السبت المقبل مشابه ليوم غد فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا".

وأضافت أن "الطقس ليومي الأحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ،فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

واشارت إلى ان "درجات الحرارة ستنخفض قليلا يوم غد الجمعة في اغلب المحافظات العراقية".