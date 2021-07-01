انت الان تتابع خبر بالصور.. وقفة احتجاجية على إثر تردي الطاقة الكهربائية في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نظم اهالي منطقة الدعوم في محافظة كربلاء، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية على إثر تردي الطاقة الكهربائية في المحافظة.