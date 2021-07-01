شكرا لقرائتكم السودان.. إصابة 52 من عناصر الشرطة باحتجاجات الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الشرطة السودانية، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 52 من عناصرها خلال احتجاجات اندلعت في العاصمة الخرطوم.

وذكرت في بيان أن مسيرات جماهيرية انطلقت صباح الأربعاء بعدد من محليات ولاية الخرطوم، لافتة إلى أنها "بذلت جهودا مقدرة في حماية المشاركين بجانب تأمين المرافق الاستراتيجية"، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

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وأشارت إلى أن مجموعات حاولت الوصول إلى القصر الجمهوري ومرافق سيادية أخرى، ولكن عناصرها تصدت لها "بالقدر المناسب من وسائل فض الشغب".

"عنف مفرط"

كما أوضحت أن هذه المجموعات تعاملت بـ "عنف مفرط" تجاه عناصرها ما أدى إلى إصابة 28 فردا من الشرطة في محيط موقع الأحداث بإصابات مختلفة، لافتة إلى أن إحدى تلك الإصابات خطيرة.

كما أصيب 24 شرطيا بإصابات متفاوتة في محلية بحري ومناطق أخرى من العاصمة السودانية، وفق البيان.

ودعت الشرطة الجماهير إلى الالتزام بالنهج السلمي للتعبير عن رأيهم، مؤكدة التزامها "بإنفاذ القانون في حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات وأداء واجباتها بمهنية وتجرد".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، القبض على 79 شخصا من قيادات حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، وذلك لاتهامهم بالتخطيط لأعمال عنف وتخريب خلال مظاهرات اليوم التي شهدتها البلاد.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم مسيرات احتجاجية في محيط القصر الرئاسي أعلنت عنها مجموعات سياسية معارضة.