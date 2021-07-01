15 قتيلاً بينهم صحفي جراء إطلاق نار في هايتي.. التفاصيل الكاملة

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

قالت الشرطة في هايتي أمس الأربعاء إن صحفيا وناشطا كانا من بين 15 شخصا قتلوا في ليلة واحدة في العاصمة بور أو برنس.



وأعلن قائد الشرطة ليون تشارلز إن دييجو تشارلز من محطة إذاعة "فيجن 2000" وأنطوانيت دوكلير المتحدثة باسم مجموعة المعارضة ماتريس ليبراسيون كانا من بين القتلى.

والثلاثاء، لقي المتحدث باسم نقابة الشرطة (إس بي إن إتش - 17)، جيربي جيفارد، حتفه على يد جماعة مسلحة