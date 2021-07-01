الحكومة اليمنية تجلي مواطنيها العالقين في الهند إلى عدن

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

أقرت الحكومة اليمنية إجلاء مواطنيها العالقين في دولة الهند بسبب تفشي وباء كورونا عبر الناقل الوطني طيران اليمنية.



وناقشت لجنة حكومية، الأربعاء، في عدن الإجراءات الحكومية بشأن نقل وإجلاء واستقبال المواطنين اليمنيين العالقين بسبب وباء كورونا في الهند.

ويتواجد أكثر من 530 مواطنا يمنيا عالقا في الهند سيتم إعادتهم إلى مطار عدن الدولي، عبر 4 رحلات جوية على متن شركة الخطوط الجوية اليمنية، بواقع رحلة واحدة أسبوعيا، ابتداء من السبت القادم،.

وحددت اللجنة طواقم طبية وفنية وأمنية لخدمة وتأمين العالقين وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم إلى محجر صحي مخصص لاستقبالهم، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية اللازمة وفقا للضوابط والمحددات المقرة من اللجنة الإشرافية.

وأقرت اللجنة إعداد كشوفات بأسماء وبيانات العالقين وحالاتهم الصحية وبيانات التطعيم واللقاح وإجرائهم فحوصات الـ (PCR) بمختبرات موثوقة قبل موعد سفرهم من الهند إلى عدن بـ 72 ساعة، ومتابعة أحوالهم الصحية منذ وصولهم إلى مطار عدن حتى استكمال مدة الحجر.

ودشنت الحكومة الأربعاء، في محافظة المهره الحدودية مع سلطنة عمان حملة التحصين للجرعه الثانية ضد فيروس كورونا، بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي.

وتستهدف الحملة تطعيم من أخذوا الجرعة الأولى ومر على ذلك شهرين والعاملين الصحيين في جميع المستشفيات والمرافق الصحية للحد من الإصابة بالمرض.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، أعلن الثلاثاء، اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية تقديم 504 آلاف مصل من لقاح (جونسون آند جونسون) المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لليمن.

وستقدم اللقاحات عبر برنامج (كوفاكس) كجزء من استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته لتقديم لقاح كورونا لدول العالم".