إيران.. مصرع 3 وإصابة 11 شخصا بحادث سير وسط البلاد

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

لقي 3 إيرانيين مصرعهم وأصيب 11 آخرون، جراء حادث سير وقع على الطريق الرابط بين مدينة قم (وسط البلاد) والعاصمة طهران.



وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن بيمان صابريان رئيس مركز الطوارئ في طهران، فإن هناك بعض المصابين حالتهم حرجة للغاية.

وأضاف: "مركز الطوارئ أرسل فوراً حافلتي إسعاف و6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجرحى إلى المستشفيات".

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية تكررت حوادث السير في مختلف المدن الإيرانية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة للسلطات الحكومية.

والسبت الماضي، أصيب 41 شخصاً بجروح جراء حادث سير وقع بمحافظة قم وسط إيران، وفقاً لما ذكر رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة محمد رضا بهرامي.

وفي 24 من يونيو/حزيران الماضي، انحرفت حافلة كبيرة تحمل العشرات من الصحفيين الإيرانيين، أدت إلى وفاة اثنين وإصابة 17 آخرين بجروح غرب إيران.

وخلال اليوم نفسه، لقي 3 ركاب حتفهم وأصيب 17 آخرون بجروح جراء حادث سير بمحافظة يزد وسط البلاد.

وتعتبر إيران واحدة من أكثر الدول دموية في المنطقة في حوادث المرور.

وتقدر السلطات الإيرانية أن 17 ألف شخص يموتون سنوياً بسبب حوادث في البلاد.