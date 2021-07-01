الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين في مأرب

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش طائرتين مسيرتين للمليشيات الحوثية في جبهات غرب مأرب .



وقالت مصادر ميدانية إن دفاعات الجيش أسقطت الطائرتين في جبهات صرواح والمشجح بالتزامن مع مواجهات تشهدها تلك المناطق.

وكان الجيش أعلن الثلاثاء عن إسقاط طائرة حوثية مسيرة في جبهة صرواح غرب مأرب ليرتفع بذلك أعداد الطائرات التي أسقطتها دفاعات الجيش اليمني إلى 3 طائرات خلال أقل من 30 ساعة.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني تسجيلا مصورا يظهر حطام الطائرة التي تم اصطيادها من الدفاعات الجوية .

وفي وقت سابق الأربعاء، سقط ثلاثة مدنيين وأصيب عشرة آخرين بقصف حوثي صاروخي على مدينة مأرب اليمنية.

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية جرائمها الإرهابية باستهداف المدنيين والنازحين في مأرب بالقصف الصاروخي والطيران المفخخ.