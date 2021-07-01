رئيس كولومبيا يقترح قانونا لمكافحة التخريب بعد احتجاجات عنيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اقترح الرئيس الكولومبي إيفان دوكي قانونا لمكافحة التخريب وأعمال الشغب، مع استمرار أسابيع من الاحتجاجات في البلاد.



ودعا دوكي البرلمان إلى تمرير مثل هذا القانون فى الفترة التشريعية المقبلة " حتى لا يستطيع الذين يروجون لهذه الممارسات الإفلات من العقاب"، حسبما ذكرت صحيفة "إيل تيمبو" الكولومبية الأربعاء.

وتشهد كولومبيا احتجاجات عنيفة ضد حكومتها منذ أشهر.

ولقي ما لا يقل عن 24 شخصا حتفهم في أعمال شغب حتى الآن.

ودمر المتظاهرون مرافق بنية تحتية وأغلقوا طرقا رئيسية وهاجموا مراكز للشرطة.

وفى العاصمة بوجوتا، هدد المتظاهرون مؤخرا عددا من سائقي الحافلات بالسكاكين واختطفوا خمس حافلات.

وانطلقت الاحتجاجات في البداية ضد إصلاح ضريبي وصحي مثير للجدل تم سحبه منذ ذلك الحين من قبل الرئيس إيفان دوكي. والآن يدعو نقابيون وسكان أصليون وطلاب إلى إجراء إصلاحات أساسية في البلاد.

وتعاني كولومبيا من العنف والفقر وعدم المساواة الاجتماعية.

وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء الأربعاء أن نسبة البطالة في البلاد بلغت 6. 15% في مايو/أيار ، مع وجود 8. 3 مليون شخص خارج نطاق العمل.