عاجل.. 9 مصابين في انفجار "ألعاب نارية" بلوس أنجلوس الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أصيب تسعة أشخاص على الأقل جراء انفجار وقع في جنوب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الانفجار وقع أثناء محاولة الشرطة احتواء ألعاب نارية غير قانونية.

وأوضحت أن الانفجار تسبب أيضا في تضرر عدة مباني.

وفي حادث آخر، عثرت فرق الإنقاذ على 6 جثث إضافية تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار في منطقة ميامي قبل أسبوع مما رفع عدد القتلى المؤكدين في الكارثة إلى 18.

ولم يتم انتشال أي أحياء من بين الأنقاض منذ الصباح الباكر بعد ليلة انهيار المبنى أي منذ نحو أسبوع ويتضاءل الأمل ساعة بعد ساعة في العثور على ناجين.

ووقعت الكارثة في بلدة سيرفسايد المطلة على المحيط بولاية فلوريدا بجوار ميامي بيتش.

وقالت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية ميامي ديد في مؤتمر صحفي إن 147 ما زالوا في عداد المفقودين وإن ثمة مخاوف من أنهم محاصرون تحت أنقاض مبنى شامبلين تاورز ساوث.

وأكد مسؤولون أنهم ما زالوا يأملون في العثور على ناجين. وقال تشارلز بوركيت رئيس بلدية سيرفسايد إنه وعد العائلات بأن فرق الإنقاذ "لن تترك أحدا".

ولم يتوصل المحققون إلى سبب انهيار المبنى الذي شيد قبل 40 عاما فيما يعتبر أسوأ كارثة إنشائية في تاريخ الولايات المتحدة.

لكن تقريرا هندسيا أُعد في 2018 قبل عملية إعادة ترخيص بسلامة المبنى رصد عيوبا هيكلية هي محور تحقيقات جارية الآن بشأن سبب الانهيار.

وحذر رئيس اتحاد سكان المبنى قاطنيه في أبريل نيسان 2021 من أن الأضرار التي كشف عنها التقرير في الخرسانة "ساءت بدرجة كبيرة".