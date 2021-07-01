الرئيس الصيني: سنحمي أمننا بقدرات أكبر لقواتنا المسلحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بتجهيز القوات المسلحة لبلاده بقدرات ووسائل أكثر لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها.



وأطلق الرئيس الصيني كلماته اليوم الخميس في خطاب بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم.

وقال شي أمام حشد غفير في ساحة تيان أنمين في قلب العاصمة بكين: إنّ "الشعب الصيني نهض. لقد ولّى إلى غير رجعة الزمن الذي كان يُمكن فيه أن يُداس الشعب الصيني وأن يُعاني وأن يُضطهد".

ويحتفل الحزب الشيوعي الصيني بعيد تأسيسه المئة في ميدان تيانانمين في بكين؛ حيث يعزز خطاب الرئيس شي جين بينغ، موقف سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

ولم يتم التخطيط لعرض عسكري يماثل ذلك الذي أقيم قبل عامين في الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وتأتي الذكرى المئوية للحزب الشيوعي في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وشرعت الشرطة قبل أيام في فحص جميع السيارات والركاب الذين يدخلون العاصمة، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة.

كما حشدت لجان الأحياء آلاف المتطوعين للحفاظ على النظام في الشوارع خلال استعراض قوة الحزب الشيوعي، فيما يقوم الجنود بتأمين محطات مترو الأنفاق.