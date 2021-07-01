شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات هامة عن التعاون بين مصر وصندوق النقد خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سلين الآر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، أن القاهرة تمتلك عدد كبير من الإمكانات التى تسهم فى تحقيقها لنمو اقتصادى جيد ومستدام، منها وجود قوة عاملة شابة وديناميكية ومهارات كبيرة متوفرة فى مصر، والمهم هنا أن نضمن أن كافة الموارد موجودة ومتاحة ويتم تخصيصها بشكل أفضل من أجل دعم القطاع الخاص، كما عرضت أوجه التعاون بين صندوق النقد ومصر أثناء جائحة كورونا والذى جاء كما يلى: