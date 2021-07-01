احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار (نموذج استرشادي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمد صلاح:

تبدأ شركات توزيع الكهرباء التسع غدا الخميس في تطبيق الأسعار الجديدة للعام المالي 2021/2022 وفقا لخطة رفع الدعم التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء العام الماضي والتي من المقرر أن تنتهى في يوليو 2025.

وبدأ من الساعة الواحدة صباح اليوم الخميس تطبيق الأسعار الجديدة لاستهلاك شرائح الكهرباء المختلفة على العدادات مسبقة الدفع على أن يبدأ تحصيل فواتير شهر يوليو بالزيادات الجديدة من العدادات القديمة أغسطس المقبل.

وفيما يلي يستعرض "الخليج 365" نماذج لقيمة فاتورة الاستهلاك المقرر تطبيقها بالزيادات الجديدة حسب كل شريحة:

1- 50 كيلووات ساعة = 25 جنيها.

50 * 0.48 قرش = 24 جنيها.

مقابل خدمة عملاء مقابل 1 جنيه.

2- 100 كيلووات ساعة = 54 جنيها ‏‎‏

50 * 0.48 =24 جنيها

‏ 50 * 0.58 = 29 جنيها

مقابل خدمة عملاء مقابل 2 جنيه. ‎

3- 200 كيلووات ساعة = 165 جنيها.

200 * 0.77 = 154 جنيها.

مقابل خدمة عملاء بقيمة. 11 جنيها.

4- 350 كيلووات ساعة = 315 جنيها.

200 * 0.77 = 154 جنيها.

‏150 * 1.06= 159 جنيها.

مقابل خدمة عملاء بقيمة 11 جنيها. ‎

5- 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها.

200 * 0.77 = 154 جنيها.

150 * 1.6= 159 جنيها.

مقابل خدمة عملاء بقيمة 15 جنيها.‎

6- 650 كيلووات ساعة = 668 جنيها.‏‎

200 * 0.77 = 154 جنيها.

350 * 1.06=371 جنيها.

155 * 1.28= 128 جنيها.

مقابل خدمة عملاء بقيمة 15 جنيها.

7- 750 كيلووات ساعة = 1075 جنيها.

750 * 140= 1050 جنيها.

مقابل خدمة عملاء بقيمة 25 جنيها.

8- 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات. ‎

1000 * 1.28 = 1280 جنيها.

مقابل خدمة عملاء بقيمة 25 جنيها. ‎

9- 1200 كيلووات ساعة = 1780 جنيها.

1200 * 1.45 = 1740 جنيها.

مقابل خدمة عملاء بقيمة 40 جنيها.

10- 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها.

2000 * 1.45 = 2900 جنيها.

مقابل خدمة عملاء بقيمة 40 جنيها.

وفيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2021/2022:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا).



2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا).

في حالة تجاوز الاستهلاك 100 ك.و.س/شهر



3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرشا).



4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106 قروش).



5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128 قرشا).



6- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر، من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 128 قرشًا).



7- في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).