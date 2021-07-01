كمال كليتشدار أوغلو ينتقد أردوغان.. ويؤكد على فشل قناة إسطنبول

أكد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، أنه لن تتمكن المؤسسات التي ستمول مشروع «قناة إسطنبول»، من الحصول على أي أموال من تركيا.

ووفقًا لما ذكره موقع «تي 24» التركي، قال كليتشدار في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشرها بخمس لغات، التركية، والألمانية، والفرنسية، والعربية، والإنجليزية: «لن تتمكن المؤسسات التي ستمول مشروع «قناة إسطنبول» الذي يتعارض مع مصالح أمتي وسياسة المناخ العالمية، من الحصول على تعويضات من خزينة الجمهورية التركية. كما سيتم طلب تعويض عن أي ضرر طبيعي ناتج عن المشروع على الأراضي التركية». مشيرًا في تغريدته لبنك «Deutsche Bank» الألماني.

يذكر أن المعارضة التركية وغالبية الاتراك يعارضون مشروع قناة إسطنبول لمخاطره، كما كشفت استطلاعات الرأي.