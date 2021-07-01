 رئيسة حزب الخير التركي المعارض تنتقد أردوغان بسبب مشروع قناة إسطنبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

انتقدت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مشروع قناة إسطنبول، وكذلك إلغاء اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة، واتهمته بالخيانة، قائلة «إنك تخون الأمة بالحديث عن هذا الهراء بفم الحاكم الاستعماري».



وأوضحت خلال اجتماع المجموعة الحزبية بالبرلمان التركي، «بدأنا عملية قانونية عندما قرر أردوغان فجأة إلغاء اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة، لكن مجلس الدولة رفض طلبنا بإلغاء القرار، رغم وجود أعضاء معارضين».

وهاجمت مجلس الدولة والرئيس التركي بقولها «يبدو أن مجلس الدولة سمح للسيد أردوغان بتدمير الاتفاقية، ليس لك الحق في إيذاء الأمة التركية، لا يوجد فرد واحد يعيش في البلاد لديه أي ثقة في العدالة والقانون. نضال المرأة هو كفاحي. نضال النساء هو نضال حزب الخير، اتفاقية إسطنبول ستبقى وتحيا».

وأضافت أكشنار «سيد أردوغان، اختر جانبك. هل أنت مع أمتك، أم مع عصابة الخمسة؟ قرر هل ستكون رجل الأمة أو رجل اللوبي؟ كن على دراية بالمسؤولية التي يتطلبها المنصب الذي تجلس فيه. إنك تخون بشكل صارخ هذه الأمة المقدسة التي أعطتك جميع المناصب من خلال التحدث بالهراء بفم حاكم مستعمر».