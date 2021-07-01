شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أرقام هامة عن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير البنية التحتية في مصر والتوسع في استخدام الغاز الطبيعى، كشف المهندس طارق الملا وزير البترول أنه تم التوسع فى إنشاء خطوط الأنابيب بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وكذلك توصيله للمنازل ضمن مبادرة حياة كريمة.
ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول تطوير استخدام الغاز الطبيعى في مصر:
- التوسع فى انشاء خطوط الأنابيب بنسبة زيادة 90% .
- زيادة الطاقات الاستيعابية لمستودعات التخزين بنسبة زيادة 45%.
- تطوير القدرة الاستيعابية للموانئ لتحسين كفاءتها بنسبة زيادة 85%.
- بلغت نسبة زيادة عدد محطات تموين الوقود حوالى 20%.
- بلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز المضغوط 351 محطة.
- بلغ إجمالى عدد السيارات المحولة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) 368 ألف سيارة تم تحويل 42 ألف منها خلال عام 2019/2020 .
- من المخطط اضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات.
- عدد المنازل التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها يبلغ حوالى 5ر12 مليون وحدة سكنية تم توصيل 51% منها خلال 34 عام منذ بدء النشاط قبل 41 عاماً و49% منها خلال السبع سنوات الماضية.
- معدل توصيل الغاز للمنازل يبلغ 2. 1 مليون وحدة سكنية سنوياً، ومن المستهدف زيادة إجمالي عدد الوحدات التى يصلها الغاز من 5. 12 مليون إلى 19 مليون وحدة سكنية ضمن المشروع القومى للتوصيل ومبادرة حياة كريمة.