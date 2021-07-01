شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أرقام هامة عن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير البنية التحتية في مصر والتوسع في استخدام الغاز الطبيعى، كشف المهندس طارق الملا وزير البترول أنه تم التوسع فى إنشاء خطوط الأنابيب بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وكذلك توصيله للمنازل ضمن مبادرة حياة كريمة.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول تطوير استخدام الغاز الطبيعى في مصر: