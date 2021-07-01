شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى عقوبة استخدام حيوان خطر للاعتداء على شخص؟ قانون تنظيم اقتناء الكلاب يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينص مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، و60 عضوا آخرين، في المادة (17) منه، علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

وينص مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب فى المادة 2 منه، علي أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة.

ووفقا للمادة: "واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة".

وتحظر المادة 3، اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ووفقا للمادة 4، يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.