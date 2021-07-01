محمد الفلاح - تعذيب وانتحار.. ميليشيا الحوثي تحاكم عارضة الأزياء

الخميس 1 يوليه 2021

بعد أن احتجزتها لمدة 4 أشهر، وانتزعت منها اعترافات قسرية تحت الترهيب والتعذيب، بحسب ما أعلنت منظمات دولية حقوقية، بدأت ميليشيات الحوثي في صنعاء محاكمة عارضة الأزياء، التي ضجت بها البلاد، انتصار الحمادي.



فقد أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أمس الأربعاء، أنّ محاكمة الحمادي، بدأت في صنعاء قبل أسابيع.

وأكدت في بيان أن الحوثيين يحاكمون العارضة الشابة بشكل جائر، مشيرة إلى أنّ قضيّتها أحيلت في يونيو الحالي إلى المحكمة حيث مثلت أمامها في يومي 6 و9 من الشهر الحالي.

حاولت الانتحار

فيما كشفت مصادر في السجن المركزي بصنعاء أن الشابة حاولت الأحد الماضي الانتحار بعدما أبلغتها إدارة السجن قرار نقلها إلى قسم الدعارة.

وأوضحت المصادر أن الحمادي عندما أبلغت بقرار النقل، أصيبت بالتوتر وهمت بالانتحار فتدخلت بعض السجينات وأنقذنها، لتنقل لاحقا إلى المستشفى التابع للسجن حيث تمت معالجتها.

المعيل الوحيد لأسرتها

وقال أفراد من عائلتها للمنظمة إنّها المعيل الوحيد لأسرتها المكوّنة من أربعة أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.

يذكر أن الشابة اعتقلت في 20 فبراير، بينما كانت في طريقها مع زملائها لحضور جلسة تصوير.

وتعمل الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.

توقيع معصوبة العينين

وفي مايو الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية الحقوقية أن الحمادي أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم من بينها حيازة المخدرات والدعارة.

كما أكدت هيومن رايتش ووتش أن الحوثيين أجيروها على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضوا إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم بالجنس والمخدرات، مشيرة إلى أن حراس السجن "أساؤوا إليها لفظيا".