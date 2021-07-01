السعودية نائبا لرئيس اللجنة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة

انُتخبت المملكة العربية السعودية اليوم، لمنصب نائب رئيس اللجنة الخامسة (الادارة والميزانية) للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيمثل السعودية، في هذا المنصب نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد عبدالعزيز العتيق.



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