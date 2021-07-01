محمد الفلاح - مصر.. التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين في قضية عصابة الآثار

الخميس 1 يوليه 2021

أمرت محكمة الاستئناف في مصر بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع مملوكة له في البنوك، على خلفية اتهامه بتمويل علاء حسانين المعروف إعلاميًا بـ"نائب الجن والعفاريت" للتنقيب عن الآثار.



وكانت النيابة العامة أمرت بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد من بينهم حسن راتب وعلاء حسانين.

وجاء قرار المحكمة بمنع حسن راتب من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها في جميع البنوك العاملة داخل مصر.

وقررت المحكمة ذاتها التحفظ على أموال علاء حسانين وزوجته وابنه، ومنعهم مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكا، أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم في البنوك.

ويأتي قرار التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، بناءً على التحقيقات التي تجري في قضية "عصابة الآثار الكبرى".

وكان قاضي المعارضات في مصر قرر، الأربعاء، تجديد حبس حسن راتب 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقضية التنقيب عن الآثار مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين وشقيقه وآخرين.

وأنكر رجل الأعمال المصري والمالك السابق لقناة "المحور" الدكتور حسن راتب التهم الموجهة إليه في تمويل النائب السابق علاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت" وآخرين، في التنقيب عن الآثار وتكوين عصابة للاتجار بها، إضافة إلى تمويل التنقيب عنها.

وأصر راتب على نفي اتهامات تمويله عمليات التنقيب عن الآثار في المناطق القديمة من الصعيد ومصر القديمة وغيرها، بقيمة مالية تصل لـ50 مليون جنيه (3,200,000 دولار)، وأدلى باقي المتهمين باعترافاتهم.

وأكد رجل الأعمال أن علاقته منقطعة مع النائب السابق علاء حسانين، بعد نشوب خلافات مالية بينهما، وتقديم أكثر من شكوى من قبله ضد حسانين، عقب قيام الأخير بالنصب عليه والاستيلاء على 3 ملايين دولار، مبينا أنه تعرف على حسانين داخل حلقة ذكر.

وشدد على أنه لا صلة له ببقية المتهمين، ونفى معرفته بأماكن التنقيب واستخراج القطع الأثرية، وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، الإثنين الماضي.