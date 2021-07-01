شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تفرض قيوداً جديدة لمواجهة أسوأ موجة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفرض إندونيسيا بداية من الجمعة، قيوداً جديدة لمواجهة أسوأ موجة لكورونا.

ويأتي هذا الإجراء في وقت أكد فيه الصليب الأحمر، يوم الثلاثاء، إن إندونيسيا تعيش "كارثة" بفعل تفشي سلالة "دلتا" الأسرع انتشارا، وزيادة الضغط على المستشفيات.

وأوضح جان جلفاند، رئيس وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في إندونيسيا، أن سلالة دلتا تدفع إندونيسيا يوما بعد يوم للاقتراب من حافة كارثة كوفيد-19"، فيما حث على تحسين عمليات توزيع اللقاحات على مستوى العالم.

من جانبها أعلنت مستشفيات إندونيسية في مناطق مصنفة على أنها "مناطق حمراء" تجاوز طاقتها الاستيعابية، منها العاصمة جاكرتا، إذ بلغت نسبة إشغال أسرة العزل بها 93 بالمئة حتى يوم الأحد.